У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку

Раньше многие советовали выбрасывать штрафы с платных парковок, однако, как подчеркнул адвокат адвокатского бюро "Vindex" Евгений Твердохлебов в эфире "Радио 4", теперь к ним нужно относиться серьезно, пишет Rus.Err.

"Если машина передается другому человеку, то нужно оформлять эти отношения письменно, а данные не выбрасывать, чтобы потом можно было доказать, кто на самом деле управлял автомобилем", - добавил он.

"Известны случаи, когда у инкассо-фирм накопилось по 100-200 штрафов, с которыми они теперь обращаются в суд и взыскивают всю эту сумму", - рассказал он.