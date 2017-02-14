Фотоновость: easyJet считает, что символом Эстонии является православный храм?

В редакцию Postimees обратился удивленный читатель, по словам которого, на протяжении многих лет авиакомпания easyJet отождествляет Эстонию с православным храмом. «Случайно обнаружил в их журнале Traveller, что символом Эстонии является православный храм», - отметил он.

«Наши карты носят иллюстративный характер, а не являются географически точными», - пояснила представитель easyJet Кэйти Кершоу. В то же время она принесла извинения тем, кого данная карта могла оскорбить, а также пообещала, что в будущем ошибка будет исправлена.

По словам менеджера по маркетингу EAS Пирет Рейнсон, это довольно распространенная проблема, когда Эстонию отождествляют с православным храмом. В качестве возможной причины данного обстоятельства она называет ситуацию с круизными туристами, которых первым делом везут к собору Александра Невского.

Рейнсон отметила, что EAS старается следить за ситуацией вокруг образа Эстонии, но поскольку осуществлять надзор круглосуточно невозможно, приходится надеяться на наблюдательных сограждан.