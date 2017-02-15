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Одна из предполагаемых убийц брата Ким Чен Ына думала, что участвует в розыгрыше

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В расследовании убийства Ким Чон Нама, старшего единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, появились новые неожиданные детали, которые противоречат версии о заранее серьезно спланированном покушении. Задержанная накануне 28-летняя женщина с вьетнамским паспортом на имя Доан Тхи Хуонг (Doan Thi Huong), которая проходит по делу как одна из предполагаемых убийц, заявила, что ее обманом втянули в преступление. По словам подозреваемой, она была уверена, что участвует в розыгрыше, передает NEWSru.

Об этом сообщает малайзийская газета The Star со ссылкой на имеющуюся у нее информацию. По данным источников издания, с момента задержания женщина сообщила полиции, что ее подруга и еще четверо мужчин убедили ее поучаствовать в розыгрыше над каким-то мужчиной (который оказался Ким Чон Намом). Подозреваемая заявила, что не намеревалась убивать мужчину или причинять ему вред, поскольку воспринимала все как безобидную шутку.

Известно, что женщина прибыла в Малайзию на отдых с пятью приятелями. По словам подозреваемой, после «розыгрыша» все товарищи ее покинули.

У задержанной были изъяты кофта с надписью «LOL» и голубая дамская сумочка Dior, в которой находилась бутылка, возможно, с ядом, при помощи которого убили Ким Чон Нама. Полиция также проверяет гражданство подозреваемой.

Тем временем полицейские занимаются поисками пятерых приятелей подозреваемой. Заместитель главного инспектора полиции Тан Шри Нур Рашид Ибрагим заявил, что в ближайшие дни не исключены новые задержания.

По данным издания, четверо мужчин и одна женщина находились вместе с 28-летней подозреваемой в гостинице неподалеку от аэропорта. Затем вся компания покинула ее. После этого женщина отправилась в международный аэропорт Куала-Лумпура, чтобы вылететь во Вьетнам. Поэтому на момент задержания в воздушной гавани она была одна. Полиция предполагает, что пятеро разыскиваемых все еще находятся на территории Малайзии.

История о розыгрыше предполагает, что настоящими убийцами могли быть пятеро приятелей подозреваемой, а сама задержанная лишь играла роль пешки в их сценарии.

При этом ранее полиция Малайзии сообщила о задержании второй подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама. По данным СМИ, при себе у женщины был индонезийский паспорт и билет до Сеула. Ее также вычислили по записям видеокамер. В момент задержания она находилась одна в гостинице в Куала-Лумпуре. Также сообщалось об аресте бойфренда 25-летней девушки.

Напомним, что первую подозреваемую задержали накануне утром в международном аэропорту Куала-Лумпура. При себе у нее был вьетнамский паспорт. Сообщалось, что по документам она родилась в 1988 году в городе Намдинь во Вьетнаме. Полиция отмечала, что подозреваемая была вычислена по записям камер видеонаблюдения в аэропорту. Женщина была одна в момент ареста и собиралась сесть на самолет во Вьетнам.

В прессе распространилось фото предполагаемой убийцы, попавшей на запись камеры видеонаблюдения. На снимке была запечатлена женщина в свитере с запоминающейся крупной надписью «LOL».

Перед арестом подозреваемой был задержан водитель такси, предположительно подвозивший двух предполагаемых убийц из аэропорта. Мужчину отпустили после записи его показаний.

Ранее власти Малайзии заявили, что могут передать тело Ким Чон Нама северокорейской стороне. Отмечалось, что это станет возможно лишь после завершения всех необходимых медицинских и следственных процедур. После тело планируется передать ближайшим родственникам покойного через посольство, рассказал заместитель премьер-министра Малайзии Ахмад Захид Хамиди.

Накануне стало известно, что Северная Корея попросила малайзийские власти вернуть тело Ким Чон Нама. С этой целью КНДР даже направила в Малайзию команду своих представителей. При этом источники в прессе сообщали, что тело погибшего могут вернуть его родственникам в Макао.

Вскрытие тела Ким Чон Нама, проведенное накануне в Малайзии, показало признаки отравления сильным ядом, сообщил ранее информированный источник в южнокорейском правительстве. Еще раньше неназванный офицер малайзийской полиции рассказал, что правительство КНДР якобы попросило, чтобы вскрытие тела погибшего не проводилось. Однако в результате запрос был отклонен.

Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили смерть Ким Чон Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным следствия, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью и скрылся.

Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к лицу Ким Чон Нама пропитанную каким-то веществом ткань. Южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Пока ни одна из версий не подтверждена официально.

Ким Чон Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао.

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