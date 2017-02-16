Фото: при столкновении двух автомобилей пострадал человек

Сегодня, 16 февраля, около 16.44 в Таллинне на Лаагна-теэ произошло ДТП с участием лося и легкового автомобиля. Водитель получил незначительные травмы, а животное пришлось умертвить.

Сегодня около 17.00 в столичном районе Мустамяэ на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП, в результате которого пострадала 20-летняя женщина.

Ночь разбитых носов: у популярного паба в Раквере произошла массовая драка

В ночь на субботу у популярного паба в Раквере завязалась потасовка, пишет Virumaa Teataja.

Машина Сил обороны вылетела в кювет на крутом повороте

Сегодня утром близ Куусалу в аварию попала машина Сил обороны. В результате ДТП пострадали два человека.

Полиция разыскивает лысеющего мужчину на оранжевом автомобиле

Во вторник, 14 февраля, между 15 и 16.00 на перекрестке улиц Вабадузе и Крейцвальди в Выру произошло ДТП: легковой автомобиль оранжевого цвета зацепил переходившую дорогу женщину, в результате чего та упала.

Пьяный мужчина при задержании сломал полицейскому палец

Во вторник вечером в Тарту агрессивный пьяный мужчина напал на полицейского и сломал ему палец.

В Таллинне произошло три ДТП: в одной аварии пострадал девятилетний ребенок

По сообщению полиции, за короткий промежуток времени в Таллинне произошло три ДТП, в которых пострадали три человека.

Водитель BMW, сбивший насмерть женщину и собаку в Мустамяэ, взят под стражу

Как сообщает Пыхьяская окружная прокуратура, 19-летний юноша, который в субботу вечером на своем BMW сбил насмерть на Сютисте-теэ в Мустамяэ женщину и собаку, а затем скрылся с места происшествия, был взят под стражу сроком до двух месяцев.

На шоссе Таллинн-Нарва машина BMW вылетела на встречную полосу и протаранила другой автомобиль

В Ида-Вирумаа, на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Авария в центре Таллинна: выскочившая на красный свет машина спровоцировала ДТП и заблокировала автобус

Сегодня около 19.45 в Таллинне на перекрестке улиц Лайкмаа и Гонсиори столкнулись Honda и BMW.

Кинг Конг на улицах Таллинна? Дорожные разборки вышли на новый уровень

В социальных сетях стремительно распространяется видео, на котором запечатлен водитель, устроивший прыжки на одной из остановившихся рядом машин.