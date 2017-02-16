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Фото: при столкновении двух автомобилей пострадал человек

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Сегодня в Тарту на перекрестке улиц Раудтеэ и Кабели произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Автомобиль BMW столкнулся с Ford, поскольку первый не уступил дорогу последнему.

Пострадал как минимум один пассажир Ford. Скорая помощь доставила людей в больницу для проверки здоровья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАbmwfordтарту
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