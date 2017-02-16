Фото: при столкновении двух автомобилей пострадал человек

Автомобиль BMW столкнулся с Ford, поскольку первый не уступил дорогу последнему.
Пострадал как минимум один пассажир Ford. Скорая помощь доставила людей в больницу для проверки здоровья.
Сегодня в Тарту на перекрестке улиц Раудтеэ и Кабели произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Автомобиль BMW столкнулся с Ford, поскольку первый не уступил дорогу последнему.
Пострадал как минимум один пассажир Ford. Скорая помощь доставила людей в больницу для проверки здоровья.
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Сегодня в редакцию издания Valgamaalane позвонила встревоженная женщина, сообщившая, что вчера в валгаских детских садах могло произойти массовое пищевое отравление. "Мой ребенок ходит в "Буратино", вечером ребенка сильно рвало. Позже узнала, что то же самое вчера произошло в "Касеке" и "Валко"", - рассказала она.
В Рийгикогу завершилось первое чтение представленного правительством проекта постановления "Основ политики в области климата до 2050 года", согласно которому выбросы СО2 в стране должны быть уменьшены почти на 80%.
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