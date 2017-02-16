Спорим, вы не догадываетесь, на что способен обычный кетчуп?

Признаемся: кетчуп – довольно необычный ингредиент для приготовления мороженого, однако ледяное сочетание настоящего томатного кетчупа и пряностей создает поистине уникальную комбинацию, которая отлично подойдет в качестве закуски перед ужином или в качестве перекуса для аппетита, ну а самые отважные экспериментаторы непременно отведают его на десерт.

Нам понадобится:

200 мл воды

75 г сахара

200 г кетчупа от Salvest

6 капель соуса табаско

2 ч. л. вустерширского соуса

Сок ½ лайма

Приготовление:

Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 5 минут. Готовый сироп снимите с огня и дайте остыть. Смешайте приготовленный сироп с кетчупом, сдобрите соусом табаско, вустерширским соусом и соком лайма. Вылейте смесь в невысокую форму с крышкой и уберите в морозильник. Дайте смеси застыть в течении часа, затем тщательно перемешайте, лучше вилкой, и уберите обратно на холод. Замороженную массу следует перемешивать 2-3 раза через каждые два часа. В зависимости от глубины формы приготовление сорбе может занять и больше времени. Главное – перемешивать и замораживать, пока консистенция сорбе не станет однородной.