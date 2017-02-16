Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

«Это вызывает возмущение остальных членов КТ, и у нас возникли три вопроса. Первый: имеют ли право рядовые члены КТ сами назначать собрания и время их проведения? Второй: имеем ли мы право изменить наш устав и предусмотреть возможность созыва внеочередного собрания, если требование заявлено бОльшим количеством членов КТ, например, одной третью? Третий: как часто можно переизбирать правление, председателя и ревизионную комиссию по требованию каждого желающего?» - спрашивает он.

Отвечают владелец юридического бюро Invictus (www. invictus.ee) Юри Асари и юрист Елена Ткачева:

Рядовые члены КТ не имеют права созывать собрания самостоятельно и назначать даты их проведения. Если они так делают, то тем самым нарушают закон. С просьбой о созыве собрания они должны обращаться в правление КТ, которое назначит дату и время.

На основании ч. 3 ст. 20 Закона о некоммерческих объединениях правление должно созывать общее собрание, если этого требуют в письменной форме и с указанием причины не менее 1/10 членов некоммерческого объединения и если уставом не предусмотрено требование меньшей нормы представительства. Поскольку в законе нет однозначного указания на то, что бОльшая норма представительства недопустима, мы бы посоветовали общему собранию КТ изменить устав соответствующим образом и отправить его в регистр: вполне вероятно, что это изменение будет одобрено.

Правление избирается на определенный срок продолжительностью до трех лет, если уставом не предусмотрен иной срок. Уставом не может предусматриваться срок пребывания в должности члена правления, составляющий более пяти лет ( ч. 1¹ ст. 28). Закон не ограничивает, как часто может меняться состав правления или ревизионной комиссии.

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