У соседей: Прованс в милом доме под Выборгом

Мебель хозяева практически не покупали, а отреставрировали имеющуюся у них старинную мебель. Специально приобрели только стеклянные столики и большой диван.

Семейство владеет скромной мебельной мастерской, и все необходимое для меблировки дома они изготавливали там. Некоторые предметы интерьера были найдены на блошиных рынках и даже на обычной свалке.

Фото: lookathome.ru

Множество элементов декора прибыло в результате зарубежных поездок. К примеру, из Франции хозяева вернулись со старинным серебром и кружевными накидками.

А великолепная центральная люстра, которая гармонично вписывается в стилевое оформление жилища, появилась в семье совершенно неожиданно: пожилая женщина хотела ее выбросить, но согласилась отдать в хорошие руки. И теперь этот замечательный осветительный прибор добавляет колорита оригинальному дому в стиле прованс.

Фото: lookathome.ru

Остальные прекрасные фотографии находятся ЗДЕСЬ.