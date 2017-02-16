В Кремле назвали ерундой утверждения о «рекомендации» СМИ меньше писать о Трампе

«Это полная ерунда. Дело в том, что и каналы, и наши СМИ абсолютно самостоятельно определяют свою редакционную политику, и подобные утверждения — это очередные фейк-ньюз», — сказал Песков в ответ на вопрос, были ли какие-то инструкции от администрации президента в адрес государственных телеканалов по поводу изменения подачи информации о Дональде Трампе и США.

На просьбу уточнить, не кажется ли ему странным, что несколько дней назад телеканалы стали явно меньше показывать Трампа, Песков отметил, что не столь внимательно отслеживает пропорции, в которых СМИ подают ту или иную информацию.

Накануне агентство Bloomberg сообщило о запрете российским СМИ хвалить Трампа.

Данное решение, как отмечает Bloomberg, отражает растущее беспокойство высокопоставленных российских чиновников относительно того, что новая администрация США будет менее дружественной, чем казалось ранее.