Сказочная жизнь в замке Спикер рядом с Брюгге

Приехав в бельгийский город Гент на день рождения подруги, Каролин Гоотер увидела замок Спикер и тут же влюбилась в него, пишет Houzz.ru. Каролин повезло: недвижимость была выставлена на продажу, и женщина, занимающаяся закупкой тканей для модных домов и увлекающаяся дизайном интерьеров, стала владелицей замка, участка с большим парком и собственным островом посреди пруда.

Фото: houzz.fr

О проекте

Место: Шато де Спикер (замок Спикер) в 3 км от центра Брюгге, Бельгия

Год строительства здания: 1857

Год проведения ремонта: 2008

Размер: 900 кв.м

Кто здесь живет: Каролин Гоотер с мужем и пятью детьми

Автор проекта: Каролин Гоотер (Caroline Grootaert)

Когда Каролин купила замок, он был в отличном состоянии. Предыдущие владельцы ухаживали за зданием, и оно сохранило все декоративные элементы.

Любимое пространство хозяйки — гостиная, которую она решила отреставрировать. Отказавшись от неоготического стиля, который кажется Каролин слишком суровым, она решила смешать густавианский (неоклассический шведский) и богемный стили. «Стены темно-зеленого и темно–синего оттенков, характерных для густавианского стиля, дополняют два дивана: один обит алой тканью, другой — тканью с цветочными мотивами», — рассказывает Каролин.

Гостиная. Фото: houzz.fr

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