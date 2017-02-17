Как сообщили источники, покушение на Джукановича планировалось российской разведкой с одобрения Москвы. Убийство премьера страны должно было саботировать планы Черногории вступить в НАТО.

Заговор, по данным газеты, удалось раскрыть всего за несколько часов до планировавшегося времени нападения 16 октября прошлого года. Интерпол в настоящий момент разыскивает двух россиян – предположительно, сотрудников российской разведки, – которые вербовали и вооружали сербских националистов, чтобы те напали на здание парламента Черногории и убили Джукановича.

Напомним, в ноябре прокуратура Черногории сообщила имена россиян, которые подозреваются в организации покушения. Кремль опровергает всяческую причастность к покушению на премьера страны.

Ранее премьер Сербии Александр Вучич заявлял, что из страны были депортированы несколько граждан РФ за участие в подготовке террористических акций в Черногории.