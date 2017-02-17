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Страшный пожар принес фирме крупнейшую компенсацию по страховке

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В апреле прошлого года на улице Тегури в Тарту горел склад фруктов и овощей Bambona. Складское здание было полностью уничтожено огнем. У предприятия был заключен договор со страховым обществом PZU. На данный момент итоговая сумма ущерба составляет почти 700 000 евро, сообщает Tartu Postimees.

По словам Союза страхового общества, это крупнейшая за прошлый год в Эстонии компенсация за пожар, выплаченная по страхованию имущества.

«РZU решил возместить стоимость восстановительных работ здания в размере 604 300,53 евро, компенсацию за пострадавший товар - 48 679,83 евро и компенсацию за поврежденный инвентарь и устройства - 42 554,30 евро», - сообщает PZU. Сумма не содержит налог с оборота. 

Новый склад Bambona. / Kristjan Teedema

Несмотря на то, что страховая компания возместит ущерб только сейчас, уже некоторое время на улице Тегури работает новый склад Bambona.

Директор склада Герт Мурро сказал, что новый склад начал работать в полной мере уже в ноябре: «До октября склад работал с частичной нагрузкой».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкомпенсацияпожарскладстраховкатарту
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