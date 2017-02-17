Страшный пожар принес фирме крупнейшую компенсацию по страховке

По словам Союза страхового общества, это крупнейшая за прошлый год в Эстонии компенсация за пожар, выплаченная по страхованию имущества.

«РZU решил возместить стоимость восстановительных работ здания в размере 604 300,53 евро, компенсацию за пострадавший товар - 48 679,83 евро и компенсацию за поврежденный инвентарь и устройства - 42 554,30 евро», - сообщает PZU. Сумма не содержит налог с оборота.

Новый склад Bambona. / Kristjan Teedema

Несмотря на то, что страховая компания возместит ущерб только сейчас, уже некоторое время на улице Тегури работает новый склад Bambona.

Директор склада Герт Мурро сказал, что новый склад начал работать в полной мере уже в ноябре: «До октября склад работал с частичной нагрузкой».