Узнайте, в каких странах не принято оставлять чаевые

Вот список некоторых стран, в которых давать чаевые не нужно или только при особых обстоятельствах.

Китай

В Китае с чаевыми очень сложно. В одном городе, например в Гонконге и Макао, дать на чай официанту - благое дело, в других же - лучше не давать, если не хотите обидеть. Впрочем, в заведениях, которые обслуживают иностранных туристов никто против чаевых возражать не станет.

Япония

Если после хорошего обеда в стране Восходящего Солнца вы в порыве благодарности решите оставить официанту на чай, лучше больше никогда не появляйтесь в этом заведении. Его владелец и весь обслуживающий персонал посчитают чаевые сильным оскорблением.

Корея

Никаких чаевых! Туристов, которые пытаются оставить чаевые, преследуют сотрудники ресторана с одной целью: вернуть деньги!

Швеция

Шведы не понимают традиции оставлять на чай. Есть счет, за него и платите.

Дания

В Дании не слишком беспокоятся вопросом чаевых. Оставлять их или нет - ваше личное дело, если не оставите, никто на вас ярлык жадины не повесит. Часто в счет уже включен сервисный сбор.

Парагвай

Не спешите оставлять чаевых в заведениях Парагвая. Зачастую они уже включены в сервисный сбор и составляют 5 % от суммы заказа.

Новая-Зеландия

Жителей островного государства сильно разбаловали американские туристы, которые привыкли оставлять щедрые чаевые работникам кафе, ресторанов, салонов красоты и таксистам. Но вообще в Новой-Зеландии давать на чай не принято и никто не обидится и косо не посмотрит, если вы заплатите исключительно по счету.

Сингапур

В этой восточной стране оставлять чаевые не нужно, ведь с вас их уже взяли. Услуги официанта уже включены в счет. Сингапурцы называют это “сервисный сбор” и он составляет 10 % от суммы заказа.

Исландия

Здесь оставлять чаевые не принято. Заказали чашку кофе - платите только за чашку кофе.