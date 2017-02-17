"Вот так развлекаются в Купчино. Катались они по свежевыпавшему снежку довольно долго. Там было два или три человека, они менялись, после чего постояли немного и скрылись в ночи. Не знаю, настоящий это полицейский или нет. Его товарищи были без формы, а он, что называется, "при параде", даже с "палкой", — комментирует очевидец происходящее на записи, пишет портал Segodnya.
Видео: в России инспектор ДПС ехал за машиной на лыжах 1
На кадрах видео видно, что мужчина в форме инспектора ДПС держится за трос, привязанный к автомобилю Audi, который на малой скорости двигается с включенной аварийной сигнализацией.