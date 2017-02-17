Во Франции мужчина с ножом атаковал прохожих

Мужчина привлек внимание полиции из-за того, что его автомобиль ехал по улицам с превышением скорости. Полиция попыталась его остановить, но он не подчинился требованиям, и началась погоня. Стражам порядка пришлось применить оружие, чтобы заставить нарушителя остановиться.

Потом злоумышленник остановил машину, вышел из нее и набросился на прохожих. Он атаковал проходившую рядом женщину, нанеся ей удар ножом в спину, в район лопатки. Прибывшие на место полицейские открыли огонь по нападавшему и нейтрализовали его.

Получившая ножевое ранение женщина госпитализирована, ее жизнь вне опасности.

Мотивы действий преступника устанавливаются.