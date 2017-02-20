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Honda отзывает в Эстонии 4800 автомобилей

BNS
BNS
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Honda Baltic отзывает в Эстонии около 4800 произведенных с 2004 по 2010 год моделей Honda, в которых возможны проблемы с подушками безопасности.

«В рамках этой волны [отзывают] примерно 4800 автомобилей в Эстонии. На самом деле кампания является общеевропейской, автомобили отзывали и в прошлом, и в позапрошлом году», - сказал BNS директор по постмаркетингу Honda Baltic Каупо Веэген.

По его словам, сложно прогнозировать, сколько времени потребует отзыв всех автомобилей, кроме того, не все клиенты могут отреагировать. «Это зависит от графика работы дистрибьюторов, поскольку автомобилей очень много. Клиенты должны связаться и следует договориться о времени. Для каждого автомобиля нужно заказывать запчасти отдельно, это тоже требует сколько-то времени. Жизнь показала, что поначалу автомобилей больше, а позже их становится меньше. Все зависит от того, сколько клиентов с нами свяжутся, надеемся, что они поведут себя активно», - отметил Веэген.

«В результате мониторинга проверки качества Honda мы установили, что в определенных моделях Honda Accord, Civic, Stream, Jazz, Civic, Insight и CR-V за период с 2004 по 2010 год возможен дефект в области безопасности», - сообщается в письме Honda Baltic клиентам.

Хотя у автомобилей Honda не был выявлен влияющий на безопасность дефект, при исследовании возвращенных деталей не подлежавших прошлой кампании отзыва автомобилей было обнаружено снижение плотности твердого топлива наполнителей подушек безопасности, которое может привести к ненормальному росту давления при активации подушки безопасности в случае аварии.

Хотя причина на данный момент неизвестно и невозможно также подтвердить наличие влияющего на безопасность дефекта, Honda решила в профилактических целях отозвать и заменить изготовленные в определенный период наполнители подушек безопасности одного типа.

Honda просит клиентов при первой возможности связаться с ближайшим дистрибьютором Honda, чтобы договориться о времени замены наполнителя. Работы занимают около часа и являются бесплатными для клиентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАhondaавтомобильдефектотзывподушка безопасности
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