Вторник, 21. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Галерея: что построят около Горхолла

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

На архитектурный конкурс по застройке участка в центре Таллинна поступило 11 работ. Победил проект бюро Kadarik Tüür Arhitektid. 

Принадлежащий AS Pro Kapital Grupp участок по адресу Каларанна, 1 находится между Горхоллом и Рыбной гаванью.

Жюри отметило сильную и ясную концепцию проекта, имеющую яркую индивидуальность. Кроме жилой и бизнес-застройки на участке запланирована оригинальная крытая площадь – своеобразный центр района.

Михкель Тюйр сказал, что проект даст Таллинну дополнительный отрезок берегового променада, оригинальную площадь и 12 зданий.

Проект-победитель получил 25 000  евро. Начались переговоры об условиях проектирования. Все работы можно увидеть в Архитектурном музее с 22 февраля по 26 марта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАarhitektidжюриконкурспереговорыпроект
Америка, Россия и Эстония
Если бы я был президентом...
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Мнение
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
мнение
limon.ee
смерть чуркина
limon.ee
если бы я был президентом эстонии...
krasotka.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:20
Скандальное интервью «Спутнику»: Репс признала свою ошибку и попросила прощения
17:15
Лучшие советы от разведенной женщины
17:01
Премьера! Рэпер из Таллинна Евгений Блэйк записал новый трек – «Личный убийца» (аудио)
16:52
Дети должны играть с едой, утверждают ученые
16:48
Владельца кохтла-ярвеского Nitrofert могут экстрадировать в США
16:46
«Понаедут козлы-ротозеи»: Собчак и другие пользователи инстаграма читают стихи Шнурова
16:34
Путин наградил Чуркина орденом Мужества посмертно
16:31
Лео и его гнездышко
16:23
Госсуд лишил Eesti Energia права на добычу полезных ископаемых
16:19
Грудь испорчена, и никто за это не ответит? Финки в шоке от операций в Эстонии
16:16
Эркки Баховски: мюнхенские ожидания и реальность
16:12
Эксперты считают, что люди не умеют пользоваться дезодорантами
16:12
Раймонд Кальюлайд: попытки Ольги Ивановой втянуть Сависаара во внутрипартийные разборки неуместны
16:02
Контавейт храбро сражалась, но уступила немке
15:57
Поп-певица МакSим получила звание заслуженной артистки Татарстана
15:56
Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой (3)
15:53
Фотоновость: вратарь в разгар матча ест пирожок
15:48
Назван победитель конкурса "Дом года"
15:42
Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей
15:41
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за признания документов ДНР и ЛНР
Все новости
LimonЦеликом
У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы

У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы

Как знаки Зодиака зарабатывают себе на жизнь: так вот почему вы никак не можете разбогатеть!

Как знаки Зодиака зарабатывают себе на жизнь: так вот почему вы никак не можете разбогатеть!

«Понаедут козлы-ротозеи»: Собчак и другие пользователи инстаграма читают стихи Шнурова

«Понаедут козлы-ротозеи»: Собчак и другие пользователи инстаграма читают стихи Шнурова

17:01
Премьера! Рэпер из Таллинна Евгений Блэйк записал новый трек – «Личный убийца» (аудио)
15:57
Поп-певица МакSим получила звание заслуженной артистки Татарстана
14:10
Экстрасенс Александр Шепс показал уникальное фото
13:54
Николай Расторгуев: ощущения были ужасные
KrasotkaЦеликом
Вредные женские привычки раскрывают ее сексуальные желания

Вредные женские привычки раскрывают ее сексуальные желания

Грудь испорчена, и никто за это не ответит? Финки в шоке от операций в Эстонии

Грудь испорчена, и никто за это не ответит? Финки в шоке от операций в Эстонии

Масленица: рецепты диетических блинов

Масленица: рецепты диетических блинов

17:15
Лучшие советы от разведенной женщины
16:52
Дети должны играть с едой, утверждают ученые
16:12
Эксперты считают, что люди не умеют пользоваться дезодорантами
15:42
Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей
SportsЦеликом
Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

Контавейт храбро сражалась, но уступила немке

Фотоновость: вратарь в разгар матча ест пирожок

Фотоновость: вратарь в разгар матча ест пирожок

Павел Буре: от гражданства США я отказался еще год назад

Павел Буре: от гражданства США я отказался еще год назад

20. фев
Михаил Кылварт проведет бесплатные тренировки на свежем воздухе
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки?

Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки? (3)

Полезно знать: как сократится рабочий день в канун годовщины независимости

Полезно знать: как сократится рабочий день в канун годовщины независимости

Вопрос читателя: может ли моя беременная жена работать в декрете?

Вопрос читателя: может ли моя беременная жена работать в декрете?

09:43
Сегодня вернут деньги первым заполнившим декларацию о доходах
Погода
Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер

Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер

Трескучие морозы изведут жителей Эстонии в марте! Тяжелее всех придется Тарту

Трескучие морозы изведут жителей Эстонии в марте! Тяжелее всех придется Тарту

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
На Чудском озере в проруби обнаружили труп

На Чудском озере в проруби обнаружили труп

Фото: водитель поехал на красный свет и спровоцировал ДТП

Фото: водитель поехал на красный свет и спровоцировал ДТП

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой

Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой (3)

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Фото и видео: цепная авария нарушила движение на Пярнуском шоссе

Культура
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Возмутительный случай в столичном Rimi: пьяный молодой человек бросил в кассира булочкой(3)
Эвелин Ильвес осудила Кальюлайд за отпуск: мы вышли на новый уровень лицемерия(3)
У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы
Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер
Трескучие морозы изведут жителей Эстонии в марте! Тяжелее всех придется Тарту
Топ комментариев
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(69)
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(51)
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(37)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(31)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Bалюта
USD
0,942 EUR
GBP
1,174 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 20.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees