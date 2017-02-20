Галерея: что построят около Горхолла

Принадлежащий AS Pro Kapital Grupp участок по адресу Каларанна, 1 находится между Горхоллом и Рыбной гаванью.

Жюри отметило сильную и ясную концепцию проекта, имеющую яркую индивидуальность. Кроме жилой и бизнес-застройки на участке запланирована оригинальная крытая площадь – своеобразный центр района.

Михкель Тюйр сказал, что проект даст Таллинну дополнительный отрезок берегового променада, оригинальную площадь и 12 зданий.

Проект-победитель получил 25 000 евро. Начались переговоры об условиях проектирования. Все работы можно увидеть в Архитектурном музее с 22 февраля по 26 марта.