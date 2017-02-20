Эвелин Ильвес осудила Кальюлайд за отпуск: мы вышли на новый уровень лицемерия

«Эта новость все же совершенно поразительная. Президент, самой важной ролью которого является следить за исполнением Конституции, сама открыто и бесстыдно нарушает закон. На какой должности любой другой человек мог бы, так сказать, "неофициально", просто с потолка поехать отдыхать? Мы просто не оформляем отдых, а рабочие обязанности ей тоже не планируются? Особенно лицемерно заявление канцелярии, что "мы ищем возможность, чтобы президент не должна была бы принимать компенсацию за отпуск" — как она могла бы принять, если ей отпуск и не оформляется? Мы действительно вышли на новый уровень лицемерия… Куда ты держишь путь, дорогое эстонское государство?», - прокомментировала новость об отпуске президента Эстонии Керсти Кальюлайд Эвелин Ильвес на своей странице в Facebook.