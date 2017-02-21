Только молодые и худые: стюардессы обвинили авиакомпанию в дискриминации

Стюардессы утверждают, что летом 2016 года «Аэрофлот» провел массовое фотографирование и собрал данные о размере одежды стюардесс. По словам сотрудницы авиакомпании Евгении Магуриной, сбор данных проходил под предлогом ребрендинга и заказа новой формы. Она утверждает, что в авиакомпании заявили, будто за границу будут летать «только молодые и худые», и такие рейсы не смогут обслуживать стюардессы с размером одежды больше 46-го, пишет Rus.Tvnet.

Еще одна стюардесса рассказала «Радио Свобода», что тех, кто не подошел под новые параметры, лишили международных рейсов и стали ставить на частые и короткие перелеты, которые труднее переносить физически.

Другие сотрудники «Аэрофлота» рассказали изданию, что новые стандарты появились после того, как директор Виталий Савельев вернулся из поездки по Азии и решил пересмотреть кадровую политику в отношении стюардесс. В частности, он якобы рекомендовал нанимать моделей азиатской внешности в стюардессы в бизнес-классе, также появились «пожелания» присаживаться перед клиентами класса повышенной комфортности на корточки.

По данным издания, подано как минимум два иска в московские суды — от Евгении Магуриной и еще одной стюардессы, имя которой не называется. У обеих был снижен так называемый коэффициент успешности; как считают женщины, это произошло из-за несоответствия их размера одежды новым правилам. Одна из стюардесс требует компенсации в размере 1 миллиона рублей.

По словам сотрудниц «Аэрофлота», следуя курсом «борьбы за стройность», со склада вывезли форму 50-52-го размеров, а врачи ВЛЭК (врачебной летно-экспертной комиссии. — РС) в рамках тренда на омоложение получили указание под любым предлогом избавляться от «старых, толстых, страшных».

Их личные дела лежат теперь отдельно, утверждают бортпроводницы, а осматривают женщин из СТС с особым пристрастием на предмет профзаболеваний, к которым относятся сердечно-сосудистые болезни, гипертония и варикоз.

О жалобах стюардесс на новые требования к внешности и размеру одежды в ноябре 2016 году уже писало издание The Village, но о судебных исках ранее не сообщалось.

В ноябре 2015 года дочерняя компания «Аэрофлота» «Оренбургские авиалинии» проиграла иск от бывшей стюардессы, которую уволили после 35 лет работы. Суд установил, что ее сократили, не посмотрев на производительность сотрудниц с меньшим стажем, восстановил женщину на работе и взыскал компенсацию в размере 160 тысяч рублей.