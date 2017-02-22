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Керсти Сарапуу: реформисты используют Майлис Репс

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Председатель фракции Центристской партии Керсти Сарапуу выразила сожаление по поводу поведения реформистов, которые воспользовались ошибкой Майлис Репс.

По словам Сарапуу, несправедливо обвинять министра во лжи, потому что Майлис Репс извинилась перед общественностью за свою ошибку и объяснила, почему так вышло. «Министр Майлис Репс всегда общалась с журналистами» и никогда не отказывала в комментариях. Учитывая, какой плотный график работы у министра и тот факт, что она в тот день давала интервью порядка 10 журналистам, то одна ошибка, допущенная Репс не является концом света. Все мы люди и можем ошибиться.» - сказала Сарапуу.

По словам председателя фракции, Майлис Репс очень обстоятельный и работоспособный министр, который способен принимать смелые решения, в которых нуждается наша сфера образования.

«Оценивать работу министра только лишь по одному интервью - слишком мелочно. У реформистов ошибок и других проколов было больше, но при этом об отставке, за редким исключением, не было и речи.» - добавила Сарапуу.

Депутат парламента отметила также, что Партия реформ постаралась превратить интервью министра небезызвестному порталу в политический вопрос. Но министр Репс заверила, что никто не изменил позиции насчет этого портала. «Реформисты против того, что мы собираемся наконец-то заняться проблемами серопаспортников. К тому же, мы хотим улучшить знания госязыка среди русскоязычной молодежи», - добавила Сарапуу.

Она отметила также, что Партия реформ решила не менять своих традиций и снова вступают в предвыборную борьбу с прежней риторикой, противопоставляя партии не из-за их политических взглядов, а разыгрывая русскую карту.

«Я не верю, что эта тактика принесет плоды на выборах» - посчитала Керсти Сарапуу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАинтервьюКерсти Сарапуумайлис репсспутник
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