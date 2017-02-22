Керсти Сарапуу: реформисты используют Майлис Репс

По словам Сарапуу, несправедливо обвинять министра во лжи, потому что Майлис Репс извинилась перед общественностью за свою ошибку и объяснила, почему так вышло. «Министр Майлис Репс всегда общалась с журналистами» и никогда не отказывала в комментариях. Учитывая, какой плотный график работы у министра и тот факт, что она в тот день давала интервью порядка 10 журналистам, то одна ошибка, допущенная Репс не является концом света. Все мы люди и можем ошибиться.» - сказала Сарапуу.

По словам председателя фракции, Майлис Репс очень обстоятельный и работоспособный министр, который способен принимать смелые решения, в которых нуждается наша сфера образования.

«Оценивать работу министра только лишь по одному интервью - слишком мелочно. У реформистов ошибок и других проколов было больше, но при этом об отставке, за редким исключением, не было и речи.» - добавила Сарапуу.

Депутат парламента отметила также, что Партия реформ постаралась превратить интервью министра небезызвестному порталу в политический вопрос. Но министр Репс заверила, что никто не изменил позиции насчет этого портала. «Реформисты против того, что мы собираемся наконец-то заняться проблемами серопаспортников. К тому же, мы хотим улучшить знания госязыка среди русскоязычной молодежи», - добавила Сарапуу.

Она отметила также, что Партия реформ решила не менять своих традиций и снова вступают в предвыборную борьбу с прежней риторикой, противопоставляя партии не из-за их политических взглядов, а разыгрывая русскую карту.

«Я не верю, что эта тактика принесет плоды на выборах» - посчитала Керсти Сарапуу.