CV-Online о зарплате в 2000 евро: работников можно привлекать не только деньгами

Тему зарплат для портала www.stolitsa.ee Stolitsa.ee прокомментировал менеджер по маркетингу портала по трудоустройству CV-Online Райн Ресмельдт Уусен:

«Если комментировать конкретную новость, то очень приятно видеть предпринимателей с социальным уклоном, которые продумали для себя бизнес-модель и возможности поощрения работников и в долгосрочной перспективе, так как это, безусловно, обеспечит им преимущество перед остальными на рынке труда. Самое большое давление зарплат сейчас и ощущается именно при поиске разнорабочих – продавцов, обслуживающего персонала, а также таких специалистов, как, например, повара, техники, производственные рабочие. Это профессии, которые требуют специального (профессионального) образования, которое, по мнению наших специалистов по найму, до сих пор скорее недооценивается. Однако в условиях меняющегося рынка труда такие умения приобретают все большую важность, и хорошему рабочему платят зарплату выше средней. А те, кто работают на руководящих должностях, уже отчетливо ощущают, что скоро достигнут потолка зарплат, и перемещения на рынке труда скорее обусловлены поиском более благоприятных условий, нежели лучшей зарплаты. Так что для того, чтобы удержать руководящих работников, все большую важность приобретает пакет дополнительных ценностей предприятия, социальная вовлеченность и вклад в общество.

Роста зарплат в тех секторах, в которых квалифицированных работников на рынке труда мало, вероятно, можно ожидать, если предприятие ставит перед собой цель найти подходящих работников или удержать имеющихся хороших сотрудников. Сейчас мы столкнулись и с тем, что целевой поиск персонала необходим и для нахождения работников на простые должности.

Успешные предприятия уже повысили зарплаты, есть также и предприятия, у которых нет никаких проблем с подбором персонала, так как у них уже сформировался благоприятный имидж на рынке труда как в части зарплат, так и в части других условий.

В секторах, в которых рост зарплат невозможен, следовало бы подумать о создании других льгот, и мы заметили, что наличие таких льгот все чаще интересует тех, кто ищет работу через CV-Online. Чтобы удержать работников и найти новых, вместо более высокой зарплаты, можно предлагать им другие льготы, более гибкий график, большую свободу в принятии решений, возможность самому организовывать свою работу, обсуждать повышение эффективности и т. д.

Специалисты CV-Online заметили, что люди все больше ценят т. н. плоскую организационную структуру – решая снизить расходы на управление и дать работникам больше свободы в принятии решений, можно вместо хаоса (которого обычно боятся) наоборот создать новые ценности».