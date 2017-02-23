Вблизи сирийского Эль-Баба взорвался заминированный автомобиль: погиб 41 человек

Сообщается, что взрыв прогремел в деревне, которая находится в восьми километрах к северо-западу от Эль-Баба и контролируется сирийскими повстанцами, сообщает портал Newsru.com.

Напомним, накануне об освобождении Эль-Баба от террористов из группировки "Исламское государство" заявили штурмовавшие город сирийские повстанцы, поддерживаемые Турцией.

В то же время Сирийский совет по надзору за правами человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, сообщил, что половина города еще находится под контролем боевиков ИГ и бои будут продолжены.

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