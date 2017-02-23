Суд в Вене освободил Дмитрия Фирташа под залог по испанскому делу и оставил под стражей из-за американского

«Суд отказал прокуратуре Вены в аресте Дмитрия Фирташа, поскольку отсутствует риск неявки Фирташа по требованию суда. Суд обязал Дмитрия Фирташа регулярно посещать суд через определенные промежутки времени», - пишут защитники бизнесмена.

При этом Фирташу запрещено покидать территорию Австрии, он сдал суду свой загранпаспорт, передает NEWSru.

Позднее в четверг стало известно, что Фирташ был снова немедленно задержан и останется под стражей по запросу прокуратуры еще как минимум на один день. Прокуратура попросила продлить содержание его под стражей из-за запроса США на экстрадицию миллиардера, который суд рассматривал двумя днями ранее и признал обоснованным.

Сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года по запросу из США прокуратура Вены задержала Фирташа на срок до 48 часов в связи с испанским запросом на его экстрадицию по аналогичному обвинению.

Согласно правилам европейского ордера на арест, который был выписан Испанией, после решения о мере пресечения будет 30 дней на решение суда первой инстанции по вопросу экстрадиции в Испанию, а затем еще 30 дней для рассмотрения его во второй инстанции в случае подачи апелляции.

Окончательное решение об экстрадиции должен принять федеральный министр юстиции Австрии. Принятие это решения может, по словам адвокатов Фирташа, потребовать от нескольких месяцев до более чем одного года в связи с отсутствием у его дела прецедентов в австрийском правосудии.

Председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ 12 марта 2014 года он был задержан в австрийской столице по запросу ФБР, которая обвиняет бизнесмена в даче взяток индийским чиновникам на общую сумму 18,5 млн долларов.

Взятки должны были облегчить выдачу лицензий на совместный проект по добыче полезных ископаемых, прежде всего ильменита - исходного сырья для получения титана и его производных, таких как титановая губка.

По данным следствия, Фирташ вел переговоры с индийскими чиновниками и давал распоряжения о выделении им денежных средств в обмен на преференции в предоставлении разрешительных документов. Также по его указанию, как утверждается, подделывались документы на передачу этих денег с целью маскировки незаконных выплат под обычные коммерческие платежи.

Расследование в США началось, так как американская компания, с которой имели дело обвиняемые, зарегистрирована в штате Иллинойс. Кроме того, поскольку деньги на взятки проходили через банки США, американский Минюст считает, что это дает ему основание возбудить дело в своей юрисдикции.

Австрийские власти освободили олигарха под залог в 125 млн евро, однако запретили ему покидать страну до завершения дела об экстрадиции.

Сам Фирташ назвал выдвинутые против него в США обвинения необоснованными и политически мотивированными. Он утверждает, что участвовал в подготовке соглашений между Януковичем и оппозицией после кровавых столкновений в Киеве в феврале 2014 года. Однако поскольку Фирташ поддерживал Виталия Кличко, а США делали ставку на Тимошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, это и стало причиной его ареста, заявил бизнесмен.