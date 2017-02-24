На канале Анне была создана ледяная карусель, диаметр которой составляет 60,4 метра, а площадь - 2863,8 квадратных метра. Поскольку толщина льда сейчас на канале Анне составляет примерно 25-26 сантиметров, то вес карусели должен быть примерно 715 тонн.
Финны курят в сторонке: в Тарту сделали самую большую в мире ледяную карусель
Когда организаторы так называемого «Парада пингвинов» услышали, что в Финляндии была создана самая большая в мире 57-метровая ледяная карусель, то они решили переплюнуть это достижение. Сказано – сделано.