Галерея: в эту квартиру в центре Таллинна мы перенеслись на машине времени

В Таллинне в районе Веэренни, в построенном в 1895 году деревянном доме находится трехкомнатная квартира, которая будто пришла к нам из прошлого. Эта находящаяся на втором этаже квартира полностью реновирована в прошлом году. Просторная гостиная, спальня, кухня, столовая, туалет и душевая, сауна, мастерская, светлая веранда и прихожая.

На полу - оригинальные отреставрированные деревянные доски. Сохранены и приведены в порядок также двери и две прекрасные печки.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

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