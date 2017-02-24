Суббота, 25. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян 1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало утверждение о том, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. Об этом говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, текст которого приводит пресс-служба МОК, пишет ТАСС.

Макларен представил вторую часть доклада комиссии в декабре прошлого года, в нем высказывались утверждения о том, что порядка тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Позднее МОК заявил, что перепроверит все пробы, взятые в ходе ОИ-2014.

"На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции, - говорится в письме де Кеппера. - WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки".

После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени, чтобы соревнования проходили в "атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков". Кроме того, Тюмень может лишиться права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАwadaдопингроссияспорт
По теме
The Daily Mail: Мутко заставлял атлетов молчать о допинг-системе в России

The Daily Mail: Мутко заставлял атлетов молчать о допинг-системе в России

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко в 2013 году, будучи министром спорта, заставил молчать метательницу диска Дарью Пищальникову о действовавшей в стране государственной системе поддержки допинга, утверждает британская газета The Daily Mail. Над российскими бобслеистами нависла угроза тотальной дисквалификации

Над российскими бобслеистами нависла угроза тотальной дисквалификации 2

Президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани готов приостановить членство Федерации бобслея России и отстранить всех россиян от участия в международных соревнованиях под своей эгидой, если получат подтверждение обвинения в нарушении антидопинговых правил из доклада Макларена. Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне

Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне

Российская бегунья Мария Савинова-Фарносова решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне лишена золотой медали Олимпиады-2012 в беге на 800 метров и дисквалифицирована на четыре года нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба CAS.
ЕЩЁ
эр99: если бы я был президентом
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
день независимости эр
Limon.ee
Limon.ee
ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - 99 ЛЕТ!
с днем рождения, эстония!
limon.ee
эстонской республике - 99 лет
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:24
Стало модным, уезжая в отпуск, сдавать свою квартиру туристам. Разумно ли это?
13:18
Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь
13:12
Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК (6)
13:07
Анне Вески раскритиковала праздничный концерт по случаю годовщины ЭР
12:58
Подробности скандала в аэропорту Риги: работники не требовали у посла ОАЭ снять хиджаб
12:48
Уже завтра произойдет уникальное затмение в Рыбах! Вот как извлечь из него максимум пользы
12:43
Красота и фанатизм
12:30
Не для слабонервных: пассажир снял на видео жесткую посадку самолета
12:17
Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына получила за нападение 90 долларов
12:15
Не повод отчаиваться! Смотри, как отпраздновали годовщину ЭР звезды, которых не пригласили на прием
12:03
Внимание, конкурс! Любите ли вы пельмени, как любят их наши читатели?
11:56
WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян (1)
11:44
Самые удачные образы президентского приема: в таких платьях можно и на церемонию «Оскара» прийти!
11:38
Возмущенный водитель: я 16 лет за рулем, но такой беспредел вижу впервые
11:34
Кристобаль там правил бал, там правил бал!
11:26
Галерея: наш ответ негодующему читателю – почему от стройки в Ласнамяэ так много шума и пыли
11:23
В Маарду в автобусе пострадал пассажир
11:22
Ежедневно употребляйте эти десять продуктов, и вы забудете о проблемах со здоровьем!
11:10
Прокуратура начала расследование по делу Фийона и его жены
10:52
Президентский бал был слишком скучным? Таави Рыйвас закатил вечеринку в своем доме (фото)
Все новости
LimonЦеликом
Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото) (1)

Не повод отчаиваться! Смотри, как отпраздновали годовщину ЭР звезды, которых не пригласили на прием

Не повод отчаиваться! Смотри, как отпраздновали годовщину ЭР звезды, которых не пригласили на прием

Диснеевская принцесса: невеста знаменитого эстонского певца на президентском приеме просто сияла!

Диснеевская принцесса: невеста знаменитого эстонского певца на президентском приеме просто сияла!

13:07
Анне Вески раскритиковала праздничный концерт по случаю годовщины ЭР
12:48
Уже завтра произойдет уникальное затмение в Рыбах! Вот как извлечь из него максимум пользы
11:44
Самые удачные образы президентского приема: в таких платьях можно и на церемонию «Оскара» прийти!
11:22
Ежедневно употребляйте эти десять продуктов, и вы забудете о проблемах со здоровьем!
KrasotkaЦеликом
Новый тренд в Сети, которому следуют все... Раньше такой кадр считался испорченным!

Новый тренд в Сети, которому следуют все... Раньше такой кадр считался испорченным!

Ваша идеальная подруга по знаку Зодиака... У меня все совпало!

Ваша идеальная подруга по знаку Зодиака... У меня все совпало!

Таблица: с кем вам лучше иметь детей по знаку Зодиака?

Таблица: с кем вам лучше иметь детей по знаку Зодиака?

12:43
Красота и фанатизм
11:34
Кристобаль там правил бал, там правил бал!
24. фев
Галерея: взгляните на изысканые наряды гостей Керсти Кальюлайд
24. фев
Девушка завернула в тесто обычные чайные ложки… Вы захотите сделать так же! (видео)
SportsЦеликом
WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян

WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян (1)

Легендарная советская гимнастка выставила свои олимпийские медали на аукцион

Легендарная советская гимнастка выставила свои олимпийские медали на аукцион

Ставший интернет-мемом лыжник Солано впервые увидел снег за пять часов до старта на ЧМ

Ставший интернет-мемом лыжник Солано впервые увидел снег за пять часов до старта на ЧМ

24. фев
Кержаков: ЧМ-2018 может дать болельщикам надежду, что футбол в России не умер
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

Сегодня условия на дорогах усложнены из-за метелей

Сегодня условия на дорогах усложнены из-за метелей

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Маарду в автобусе пострадал пассажир

В Маарду в автобусе пострадал пассажир

В День независимости полиция задержала 14 нетрезвых водителей

В День независимости полиция задержала 14 нетрезвых водителей (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Галерея: американские солдаты посмотрели фильм «1944» в кинотеатре «Сыпрус»

Галерея: американские солдаты посмотрели фильм «1944» в кинотеатре «Сыпрус»

Скандал в разгар праздника: людям запретили возложить венок к Монументу победы в Освободительной войне

Скандал в разгар праздника: людям запретили возложить венок к Монументу победы в Освободительной войне (3)

Культура
Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК

Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК (6)

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Самые читаемые
Возмущенный водитель: я 16 лет за рулем, но такой беспредел вижу впервые
Президентский бал был слишком скучным? Таави Рыйвас закатил вечеринку в своем доме (фото)
Самые удачные образы президентского приема: в таких платьях можно и на церемонию «Оскара» прийти!
Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот
Галерея: наш ответ негодующему читателю – почему от стройки в Ласнамяэ так много шума и пыли
Топ комментариев
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(53)
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(37)
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Рогозин назвал трех союзников России(21)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees