Нурмсалу о своем провальном выступлении: мне, честно говоря, плевать

«Дело не в моих ногах или моей силе. Проблема в настрое – я не смог себя перед чемпионатом раззадорить. Я не шел на прыжок с мыслью: пан или пропал. Сегодня получилось, что пропал. Но я не отчаиваюсь. Мои соревнования еще впереди, сегодня только начало длительного процесса. Если честно, то мне плевать», - отметил Нурмсалу, сообщает портал Postimees.ee.

«Завтра будет другой день. Раньше я может быть после такого выступления стал сильно переживать. Плохо так говорить, но сегодня я совершенно равнодушен. Хочу только поскорее поесть и ничего больше», - отметил он.