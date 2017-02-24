Задержанные за сотрудничество с США сотрудники ФСБ вели двойную игру

"Фигурантам удавалось избегать изобличения в непозволительных контактах с представителями иностранных спецслужб на том основании, что они якобы проводили с ними вербовочную работу", - сказал собеседник агентства, слова которого цитирует Newsru.com.

Он заявил, что за фигурантами дела следили не один год: "Поскольку фигуранты несколько лет были под негласным наблюдением, их измена была выявлена и доказана оперативным и следственным путем".

Собеседник агентства подтвердил, что по делу о госизмене арестованы четыре человека. Накануне "Новая газета" сообщила имя четвертого фигуранта - это некий Георгий Фомченков. "Интерфакс" подтвердил эти данные.

Помимо Фомченкова, в числе арестованных по этому делу один из руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов, сотрудник этого же центра Дмитрий Докучаев и бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Известно, что Михайлову, Докучаеву и Стоянову 1 февраля были предъявлены обвинения в государственной измене в пользу США.

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