Ольга Иванова о внутрипартийных трениях: уходить никто не планирует, но нам надо обозначить свое недовольство

Если бы вручался титул "Возмутитель спокойствия недели", то председатель Ласнамяэского округа и член правления Центристской партии Ольга Иванова в битве за него обошла бы всех конкурентов, сообщает портал Rus.err.ee.

На своей странице в Фейсбуке она подвергла резкой критике однопартийцев, не поддержавших кандидатуру Эдгара Сависаара при определении первого номера избирательного списка в крупнейшем районе столицы.

"Сегодня, например, в парламенте на заседании будет отсутствовать ряд депутатов фракции. Никто не будет уходить из фракции, никто не планирует уходить из партии, но нам необходимо как-то обозначить свое недовольство", - заявила Иванова "Актуальной камере +" в середине недели.