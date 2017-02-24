У летевшего из Цюриха в Москву самолета возникли проблемы с двигателем

"Проверка не подтвердила сведения о якобы пожаре в одном из двигателей. По уточненным данным произошел помпаж, то есть нарушение газодинамической устойчивости работы левого двигателя", - сказал он.

По его словам, процесс сопровождался хлопками в воздухозаборнике и диспетчеры с земли зафиксировали вспышку.

"Это происходит из-за противотока газов. Вспышка была следствием дымления выхлопа двигателя сопровождавшегося резким падением тяги и мощной вибрацией, которая теоретически способна разрушить двигатель", - сказал источник.