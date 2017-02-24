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Прогулка в детском саду довела до Инспекции по защите прав детей

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В период посещения ребенком детского сада между родителями, воспитателями и администрацией учебного заведения могут время от времени по тем или иным вопросам возникать спорные ситуации. Об одной из них латвийскому порталу grani.lv поведала мамочка малыша, посещающего ясельную группу детского сада в Даугавпилсе.

По словам женщины, малышей выводят на прогулку, не обращая при этом должного внимания на погодные условия. Один раз дети гуляли даже несмотря на штормовое предупреждение. Она считает, что малышам при ветреной и дождливой погоде лучше посидеть в группе, ведь такой практики придерживаются в других детских садах. Это поможет уберечь их неокрепшие организмы от простуд и других заболеваний, сообщает Rus.Tvnet.

Дошло до того, что родители написали письмо в Инспекцию по защите прав детей. И получили ответ, что принимать решение о прогулке нужно с учетом нескольких факторов: температуры воздуха, влажности, скорости ветра, атмосферного давления.

«Однако ни на эти рекомендации, ни на просьбы родителей, которые имеют право влиять на этот процесс, никто не реагирует», – утверждает женщина.

Надо сказать, что такого мнения придерживаются не все родители. Некоторые, наоборот, считают, что детям нужно гулять, несмотря на ненастье.

Заведующая детским садом Жанна Сташане, разумеется, в курсе недовольства отдельных родителей, однако не согласна с их точкой зрения. По ее словам, в садике придерживаются требований Кабинета министров, в которых указано, при какой температуре малышей нельзя выводить на прогулку.

«Медсестра каждое утро оценивает погодные условия, если необходимо, консультирует воспитателей, при этом воспитатели, вышедшие с детьми на прогулку, могут в случае ухудшения погоды вернуться назад. Прогулка необходима, дети должны находиться на свежем воздухе. При этом мы безусловно придерживаемся и здравого смысла, прислушиваемся и к мнению родителей, но у каждого оно свое», – отмечает заведующая.

В свою очередь, координатор по вопросам здоровья Управления образования Руслан Беспятый указывает на то, что прогулка необходима как для здоровья, так и для развития детей, ведь это неотъемлемая часть учебного процесса. Они не только дышат свежим воздухом, но и познают мир, выполняют физические упражнения.

В то же время родителям, которые беспокоятся, что их ребенок может заболеть при погодных условиях, которые, по их мнению, не подходят для прогулки, специалист советует тщательно подбирать одежду для малыша, чтобы он был одет в соответствии с погодой.

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