Полиция задержала 44-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления и доставила в участок. Пострадавший был доставлен в Пыльваскую больницу. Нож и пистолет находятся на хранении в участке.
Отпраздновали День независимости ЭР: мужчина с ножом напал на брата, который в ответ плеснул в него кипятком
В День независимости, 24 февраля, в 7.15 утра в Пыльвамаа, в деревне Микитамяэ, в квартире на улице Мяэ употребивший алкоголь 44-летний мужчина в ходе ссоры угрожал стартовым пистолетом, а потом напал с ножом на своего 57-летнего брата. Пострадавший для самозащиты от агрессивного брата плеснул в него кипятком, сообщает Tartu Postimees.