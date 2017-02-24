Отпраздновали День независимости ЭР: мужчина с ножом напал на брата, который в ответ плеснул в него кипятком

В День независимости, 24 февраля, в 7.15 утра в Пыльвамаа, в деревне Микитамяэ, в квартире на улице Мяэ употребивший алкоголь 44-летний мужчина в ходе ссоры угрожал стартовым пистолетом, а потом напал с ножом на своего 57-летнего брата. Пострадавший для самозащиты от агрессивного брата плеснул в него кипятком, сообщает Tartu Postimees.