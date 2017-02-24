Понедельник, 27. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Литва добивается постоянного присутствия военных США на своей территории

BNS
BNS
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Литва добивается постоянного присутствия военнослужащих США на своей территории, сообщил в пятницу находящийся в Америке с визитом литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Мы просим размещения вооруженных сил (США) у нас в стране на более постоянной основе, не только на ротационной основе, но и на более постоянной", - сказал министр BNS по телефону из Вашингтона.

На уточняющий вопрос, добивается ли Литва постоянного присутствия военных США на своей территории, министр ответил утвердительно: "Для нас важно это постоянное присутствие, потому что наши собственные (военные) мощности довольно ограничены".

Он сказал, что сформулировал такую просьбу на встрече с заместителем секретаря обороны США Робертом Уорком и заместителем госсекретаря Томом Шенноном.

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