Эстонского актера приговорили к условному сроку за вождение в нетрезвом виде

Согласно обвинению, в прошлом году 21 октября ночью Норманн ехал на машине по бульвару Вабадузе в Таллинне, когда полицейский патруль остановил его и установил у водителя криминальное опьянение.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет мужчину на основании статьи 424 Пенитенциарного кодекса, которая гласит, что управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения является преступлением и наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет.

Заседание проходило в рамках договорного производства.