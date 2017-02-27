На границе Таллинна вырастет новый жилмассив

Сауэ очень привлекателен для людей: хорошее сообщение с Таллинном, прекрасная инфраструктура - магазины, детские сады и школа. Любителям спорта понравятся пешеходные тропы и беговые дорожки... Словом, отличное место для жизни!

Фото: Domus Kinnisvara

Новый проект развития недвижимости осваивает в Сауэ и Domus Kinnisvara: строится целая группа рядных, парных и индивидуальных домов. В общей сложности новое место жительства обретет здесь 39 семей.

Девелопер обещает, что будут построены не только дома. Много внимания будет уделено созданию продуманного ландшафтного дизайна, так что новоселы не окажутся посреди чистого поля. Будет разбит парк и построены спортивные площадки.