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Белый цвет вышел из моды, но с темными тонами мы еще намучаемся

Rus.Postimees.ee
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В дизайне интерьера произошел очередной переворот, и вместо белого цвета в наши дома стучатся темно-зеленый, темно-синий и даже черный цвета.  С этим связана одна большая проблема, пишет Kodu. 

А именно, приходится преодолевать предрассудки, что темные тона не подходят к жилым помещениям, что они делают комнаты меньше и превращают их в мрачные пещеры, анализирует обстановку House Beautiful.

Неужели темные стены возможны только в очень светлых и больших комнатах? Как позволить себе модный тренд, если очень хочется, но страшно? 

1. Меняем мебель

Если вы очень хотите темные стены, купите светлую мебель! Например, белая мебель на фоне темно-синих стен выглядит просто шикарно, а комната не выглядит тесной. 

2. Потолочные молдинги

Если потолки низкие, а стены темные, установите в верхней части стены белый молдинг. 

3. Сверкающие акценты

Блестящие лакированные поверхности делают комнату больше, чем она есть на самом деле. В темно-зеленой комнате отлично выполнят такую роль ярко-желтые диванные подушки. 

4. Начинайте медленно

Не перекрашивайте сразу все стены, начните с одной. Если результат окажется по душе, приступайте к остальным.

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