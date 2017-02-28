Белый цвет вышел из моды, но с темными тонами мы еще намучаемся

А именно, приходится преодолевать предрассудки, что темные тона не подходят к жилым помещениям, что они делают комнаты меньше и превращают их в мрачные пещеры, анализирует обстановку House Beautiful.

Неужели темные стены возможны только в очень светлых и больших комнатах? Как позволить себе модный тренд, если очень хочется, но страшно?

1. Меняем мебель

Если вы очень хотите темные стены, купите светлую мебель! Например, белая мебель на фоне темно-синих стен выглядит просто шикарно, а комната не выглядит тесной.

2. Потолочные молдинги

Если потолки низкие, а стены темные, установите в верхней части стены белый молдинг.

3. Сверкающие акценты

Блестящие лакированные поверхности делают комнату больше, чем она есть на самом деле. В темно-зеленой комнате отлично выполнят такую роль ярко-желтые диванные подушки.

4. Начинайте медленно

Не перекрашивайте сразу все стены, начните с одной. Если результат окажется по душе, приступайте к остальным.