Дилеров Ferrari обвинили в скручивании пробега суперкаров

В своем иске 71-летний Рут также обвинил компанию в возрастной дискриминации и одного из клиентов, который якобы платил механику дилерского центра за скручивание пробега его автомобилей. Бывший менеджер по продажам утверждает, что показания одометра автомобилей Ferrari части изменяются дилерами не только во Флориде, но и в других штатах, сообщает motor.ru.

По словам Рута, он был уволен сразу после того, как ему стало известно о практике по скручиванию пробега. Он заявил, что для этого использовалось специальное устройство под названием «Deis Tester», которое может не просто уменьшить показания одометра, но и вовсе сбросить их до нуля. Благодаря этой махинации стоимость суперкаров Ferrari можно увеличить на миллион долларов.

Рут утверждает, что каждое изменение пробега автоматически согласовывалось с главным офисом Ferrari по беспроводному соединению. В Ferrari отказались комментировать ситуацию.