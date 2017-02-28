Ни денег, ни жилья! Как один рижанин купил квартиру, но остался с носом

В передачу Bez Tabu обратился покупатель Том, который указал, что за квартиру стоимостью 3200 евро он заплатил первый взнос в размере 900 евро, но до сих пор у него нет ни жилья, ни денег.

8 мая 2016 года между покупателем Томом и продавцом Мартином Лундером был заключен договор о купли-продажи недвижимости, включающий условия, что Том от продавца приобретает однокомнатную квартиру на улице Ригас 5-13 в Валке.

«Заключили договор, и я дал владельцу 100 евро наличными. Примерно через две недели он мне позвонил, и сказал, что хочет получить еще 400 евро - мы встретились и я передал ему деньги. Спустя какое-то время история повторилась. В целом, я отдал ему 900 евро, напомнив, что покупку необходимо заверить у нотариуса. Он не согласился», - рассказывает Том.

Вскоре обе стороны подписали соглашение об отмене договора купли-продажи, который предусматривал, что Лундерс в течение 10 дней, до 10 июня 2016 года, возвращает заплаченные 900 евро Тому обратно.

Отказавшийся покупатель указал, что до этих пор получил лишь 50 евро и пустые обещания.

Представители Государственной полиции указывают, что данный продавец уже находился в их поле зрения, но от дальнейших комментариев отказались. Если в интернете в поисковую строку ввести имя продавца, то можно найти множество жалоб, предупреждающих об обмане и мошенничестве.