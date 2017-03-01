СМИ: Путин и Шойгу тайно улетели в отпуск

Первым о прилете главы Минобороны в Хакасию сообщил еще накануне сайт "Реальная Хакасия", ссылаясь на "земляков". По их словам, они поняли, что в регион приехали первые лица, увидев утром 1 марта многочисленных сотрудников ГИБДД на дорогах, сообщает портал Newsru.com.

В результате оказалось, что в республику прилетел Шойгу. Прилетит ли Путин, сайт не уточнил, отметив, что хакасские власти по этому поводу молчат.

При этом информационное агентство "Хакасия" утром 2 марта, в четверг (разница с Москвой - плюс четыре часа), сообщило, что и Шойгу, и Путин уже в Хакасии.

В соцсетях появились фотографии борта N1 - из правительственного авиационного отряда "Россия", на котором, по всей видимости, Путин прибыл в Хакасию.

Издание также обратило внимание, что управление информационной политики главы Республики Хакасия ничего не сообщало по поводу визита первых лиц государства.

Также читатели заметили, что борт спецсвязи президента кружил накануне в Усть-Абаканском районе, над территориями населенных пунктов Усть-Бюрь, Бискмжа, а также Сорска.

Сайт "Хакасия Информ" предполагает, что, встретившись в Абакане, Путин и Шойгу могли полететь в тувинскую тайгу для краткосрочного отпуска. "Впрочем, и в Хакасии есть где отдохнуть в тишине от посторонних глаз и в условиях дикой, первозданной природы", - отмечает издание. По другой версии, Путин днем 2 марта проведет в Хакасии масштабное совещание по вопросам развития гидроэнергетики.