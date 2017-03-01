Игорь Лысов подтвердил, что будет бороться за пост худрука в Русском театре

Лысов отметил, что ему неприятно читать комментарии о том, что он испугался участвовать в конкурсе, передает Rus.ERR.

«В своем возрасте я прошел столько конкурсов - я был альпинистом и спортсменом - я знаю, что это такое. Неприятно слышать, что я, человек родившийся в Сибири, - трус», - заверил Лысов, добавив, что для него это только азарт, и конкурса он не боится.

«Труппа и коллектив театра находятся в человеческом соотношении со мной. Мы только начали работать и только сейчас у нас начинает немножко получаться», - добавил Лысов.