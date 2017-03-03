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"Таммека" - "Инфонет"
Allikas: Postimees

Смотрите матч в записи: тартуская «Таммека» сенсационно обыграла «Инфонет»

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Сегодня, 3 марта, стартовал новый сезон чемпионата Эстонии по футболу. Портал Rus.Postimees.ee снова ведет прямые видеотрансляции матчей Премиум-лиги с комментарием на русском языке.

Сегодня поклонники футбола смогли посмотреть на нашем портале противостояние тартуской «Таммеки» и действующего чемпиона страны «Инфонета», который с этого сезона выступает под названием «ФКИ Таллинн».

Матч завершился в пользу "Таммеки" со счетом 2:0. Голы за тартусцев забивали Каарель Кийдрон и Юрген Лоренц.

Перед матчем

По словам главного тренера «Инфонета» Александра Пуштова, команда хочет начать сезон с победы. «Мы едем в Тарту за тремя очками», - отметил он.

Его коллега из «Таммеки» Марио Ханси отметил, что в противостоянии с «Таллинном» основной акцент будет сделан на командых действиях. «Если каждый будет брать игру на себя, могут начаться проблемы, - считает он. - Конечно, много зависит и от болельщиков. Если их придет много, это будет дополнительным стимулом в сложных моментах».

Начало трансляции в 18.55.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАинфонеттаммекачемпионат эстонии
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