Объявлен автор текста Тотального диктанта-2017

«8 апреля сотни тысяч человек в 800 городах мира примут участие в акции популяризации грамотности Тотальный диктант. Жители Таллинна смогут присоединиться к любителям русского языка и вместе написать диктант в ледовом холле „Тондираба“. Регистрация на мероприятие откроется в конце марта», - сообщил вице-мэр Михаил Кылварт.

По словам директора фонда «Тотальный диктант» Ольги Ребковец, в этом году география проекта расширилась: диктант впервые напишут в Литве и Исландии, всего заявки на проведение мероприятия поступили из 72 стран.

Автор текста Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Каждая часть текста для диктанта – это небольшое эссе об одном из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», – признался Леонид Юзефович.

Леонид Ярмольник, который в прошлом году был диктатором в Таллинне для более, чем 2500 участников, принимает участие в проекте уже в четвертый раз. В этом году его ждут любители русского языка в Страсбурге.

«Большое спасибо тем, кто придумал и организовал этот проект. По моему мнению, это самая крупная объединяющая акция в стране. В одном из последних спектаклей, в котором я играю с Николаем Фоменко, его герой жалуется, что сын не прочел ни одной книги. Наступило время, когда люди действительно стали меньше читать, но грамотность формируется не только во время чтения, но и когда ты сам пользуешься этим прекрасным, но самым сложным, по моему мнению, языком. Более изысканного языка нет», – поделился впечатлениями Ярмольник.

Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский государственный университет. Прямые трансляции с трех площадок разных часовых зон будут доступны на сайте проекта.