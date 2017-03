Фото, видео: новый глава МВД США в первый день прибыл на работу верхом, в ковбойской шляпе и под звук индейских барабанов

Фотографии торжественной встречи Зинке опубликовал в Twitter. "Я горд стоять рядом с храбрыми офицерами - это специалисты высокого уровня, готовые отдать за нас свои жизни", - написал бывший "морской котик" и поблагодарил за теплый прием, сообщает Newsru.com.

Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV