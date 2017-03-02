Гражданина Эстонии оштрафовали за попытку контрабанды ювелирных изделий в Россию

По решению суда, вынесенному в феврале нынешнего года, гражданин Эстонии должен заплатить более 18 000 евро налоговых платежей и 1626 евро штрафа за попытку незаконного провоза через границу ювелирных изделий, передает Rus.ERR.

Летом прошлого года на пункт пропуска в Ивангороде из Эстонии прибыл на своем автомобиле Peugeot гражданин Эстонии. Декларировать какой-либо товар водитель отказался, при этом заметно нервничал и уклончиво отвечал на поставленные вопросы, сообщило Северо-Западное таможенное управление РФ.

Российские таможенники осмотрели и нашли в тайниках около 11 кг ювелирных изделий - кольца и серьги из металла светло-серого цвета с камнями.