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Десять фактов о перелетах на самолете, которые знают только два процента людей

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По статистике, самолет является одним из самых безопасных и комфортных средств передвижения. Но это утверждение нисколько не успокаивает тех людей, которые страдают аэрофобией – боязнью полетов.

В этой статье перечислены несколько неоспоримых и проверенных фактов, которые помогут вам справиться с боязнью летать, пишет rus.tvnet.lv.

1. Мало кто знает, но у самолетов все системы продублированы. Если что-то выйдет из строя, то тут же запускается второй или третий дубликат.

2. Самолет не может просто упасть, потому что он опирается на воздух так, как автомобиль опирается на трассу.

3. В среднем самолет два раза в год подвергается ударам молнии. К счастью, современные авиалайнеры сконструированы так, что даже сильный разряд не причиняет им существенного вреда и позволяет спокойно продолжать полет.

4. В стандартном самолете есть несколько противопожарных и топливных систем, систем управления и выпуска шасси.

5. В дальнемагистральных самолетах предусмотрена комната для отдыха экипажа, чтобы отдохнувшие пилоты и стюардессы были в состоянии грамотно и сосредоточено управлять воздушным судном.

6. Обычно самолет имеет несколько двигателей, хотя может лететь и приземляться на одном. Только представьте, по статистике, отказ одного двигателя может произойти раз в два миллиона часов! А это почти 230 лет налета!

А вот следующие факты некоторых из вас могут сильно удивить.

7. Ежесекундно в небе находится от 4 до 10 тысяч самолетов.

8. Каждый день самолеты совершают более 50 тысяч рейсов по всему миру.

9. За год самолеты перевозят свыше 5 миллиардов человек. При этом в авиакатастрофах в течение года гибнет в среднем около 300 человек, поэтому шанс погибнуть во время перелета составляет 1 из 12 миллионов.

Чтобы вы могли лучше оценить масштабы, представьте, что в городе 12 миллионов населения и в год умирает всего один человек!

10. Если вы будете летать каждый день, вам нужно будет отлетать 21 тысячу лет, чтобы что-то произошло. Хотя, конечно, как бы печально это ни звучало, ни одна жертва авиакатастроф в мире не налетала 21 тысячу лет. Поэтому именно эти доводы вряд ли могут нас успокоить, но факт остается фактом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАаэрофобияпилотысамолетстюардессы
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