Эксперт: зарплаты в Эстонии по-прежнему растут быстрее производительности труда

В конце года рост экономики ускорился

Во вторник уходящей недели Департамент статистики опубликовал данные по внутреннему валовому продукту за IV квартал 2016 года. Хотя многие индикаторы указывали на ускорение экономического роста в конце года, 2,7-процентный рост превысил ожидания. За счет слабых результатов предыдущих кварталов годовой рост экономики все же ограничился 1,6%, что уступает реальному потенциалу роста экономики.

Как и в 2015-ом, в прошлом году наибольший вклад в рост ВВП внесли поступления чистых налогов на продукцию, чему способствовал заметный рост акцизов. В области реальной экономики росту способствовала отрасль информации и связи, где созданная добавленная стоимость за год выросла приблизительно на 10%. При этом росту самой отрасли способствовали предприятия, занимающиеся разработкой программного обеспечения, что означает продолжение истории успеха ИТ-сектора Эстонии. Экономический рост существенно ускорился также за счет более чем 4%-го роста оптовой и розничной торговли. Заметный вклад внесли также две сферы деятельности, которые ранее лишь тормозили рост ВВП. А именно на 3,6% выросла добавленная стоимость в секторе перевозок и складского хозяйства, а в сфере административной и вспомогательной деятельности, куда входят, к примеру, услуги по уборке и охране, – почти на 10%.

В обрабатывающей промышленности рост добавленной стоимости в прошлом году оказался скромным, ограничившись 0,8%. В промышленном секторе наибольший вклад, на удивление, внесло производство прицепов и транспортных средств – сфера, не входящая в число крупных отраслей промышленности, созданная в которой добавленная стоимость выросла, однако, за год на целых 35%. Из крупных отраслей промышленности наибольший вклад в прирост внесли производство изделий из древесины и бумаги, где созданная добавленная стоимость выросла на 5,5%. Главным тормозом роста промышленности стала электронная промышленность, в которой добавленная стоимость по сравнению с 2015 годом снизилась почти на 40%. Сравнимый по масштабу спад наблюдался и в сланцевой промышленности. Созданная в пищевой промышленности добавленная стоимость снизилась на 4%, однако за счет большого удельного веса в экономике это дало снижение экономического роста на 0,1 процентного пункта.

Вне промышленного сектора наибольшее отрицательное влияние на экономический рост оказали отрасли сельского хозяйства и недвижимости, добавленная стоимость в которых снизилась соответственно на 9% и 3%. Если цены на молоко в прошлом году заметно восстановились, то урожай зерновых по сравнению с предыдущими рекордными годами оказался скудным. Кроме того, тормозящее влияние на экономический рост оказали энергоснабжение, а также профессиональная, научная и техническая деятельность, куда входят такие услуги как правовая помощь, реклама и др.

Инвестиции – на самом низком в истории уровне

Подсчитывая внутренний валовой продукт методом потребления, прежде всего, бросается в глаза уменьшение инвестиций в недвижимость на 2,8%. Спад инвестиций продолжается с 2013 года, и в результате этого их удельный вес в ВВП снизился до 22%, что, по имеющимся данным, является самым низким уровнем со времени обретения независимости. Если аналитики прогнозировали медленное восстановление инвестиций, то во II полугодии 2016 года спад, напротив, усугубился. По квартальной статистике сектора предпринимательства заметно уменьшились инвестиции в строительство и приобретение зданий (-32%), а также, к сожалению, в оборудование и прочий инвентарь (-8%). Как положительный факт стоит упомянуть 15-процентный рост инвестиций в ИТ-оборудование и системы. Будучи обычно активным инвестором, Эстония выделилась среди других стран Европейского союза малым объемом инвестиций в интеллектуальный капитал. Будем надеяться, что применение современного программного обеспечения позволит улучшить результаты предприятий. В прошлом году более чем на половину выросли инвестиции предприятий также в транспортные средства, однако здесь, видимо, отражена скорее большая закупка какого-нибудь отдельного предприятия, чем масштабная тенденция. Вследствие высокой степени использования производственных ресурсов и роста государственных затрат в 2017 году рост инвестиций в основное имущество должен все же ускориться примерно до 4%.

Благодаря успешному второму полугодию росту экономики Эстонии поспособствовала внешняя торговля. Правда, вывоз товаров и услуг рос быстрее (4,9%) экспорта (3,6%), однако благодаря значительному профициту в части продажи услуг вклад нетто-экспорта в рост ВВП оказался положительным. Если объем импорта товаров и услуг в прошлом году составил 15,8 миллиарда евро, то их экспорт достиг 16,5 миллиарда евро. Товарный экспорт Эстонии вырос в прошлом году в постоянных ценах на 3%, а экспорт услуг – на 5%. Предположительно, рост экспорта в нынешнем году продолжится несколько в более быстром темпе, не превышая, однако, роста импорта.

Рост расходов на рабочую силу по-прежнему превышает рост производительности

Самой серьезной проблемой эстонской экономики остается противоречие между ростом прибыли и заработных плат. Используемые в счетоводстве народного хозяйства операционная прибыль и смешанный доход, или брутто-прибыль предпринимательского сектора, в 2016 году составила 4,5 миллиарда евро, что является самым низким уровнем с 2010 года. В то же время выплаченные работникам компенсации достигли 10,3 миллиарда евро, что почти вполовину больше, чем в 2010 году. Поэтому удельный вес расходов на рабочую силу в ВВП достиг 49,1%, что нельзя считать устойчивым уровнем для Эстонии вследствие места, которое местные предприятия занимают в глобальной цепочке создания стоимости. В отличие от 2015 года, в прошлом году показатели производительности улучшились, существенно уступая росту расходов на рабочую силу в расчете на единицу продукции. Проще говоря – мы хотим получать существенно более высокую зарплату, хотя предлагаемые нами услуги и продукция, а также наша эффективность при их создании, сколько-нибудь не изменились. Вследствие особенности налоговой системы Эстонии в течение времени предприниматели накопили буфер, за счет которого временно возможно идти в ногу с ростом зарплат. Кроме того, на пользу пошел более скромный объем инвестиций, позволивший выплатить в качестве заработной платы большую часть доходов. В то же время ясно, что противоречие не будет длиться бесконечно, и если предприятия не в состоянии существенно улучшить свои результаты, в один прекрасный момент рост зарплат резко затормозится.