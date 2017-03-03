Где в Эстонии жить хорошо? В Курессааре?

Почему Курессааре?

Привлекают замечательная история и пестрая культура города, безопасность на его улицах, а некоторые жители, говорят, до сих пор не запирают свои дома. Здесь все рядом, в пешей доступности: Kурессааре - тихий, уютный, красивый и гостеприимный город.

Конечно, Курессааре - морской город: с морем связаны различные мероприятия, самым крупным из которых являются "Морские дни", которые проходят в августе.

Фото: Tõnu Ling/Visit Saaremaa

Какие недостатки?

Существует проблема с врачами-специалистами. Местные врачи или слишком стары или, наоборот, слишком молоды и неопытны, а многих узких специалистов вообще нет, поэтому приходится обращаться за медицинской помощью на материк.

На материк приходится ехать и за большими покупками, так как в местных магазинах выбор невелик. Сообщение с материком тоже проблема: два курсирующих туда-сюда парома да самолет.

Следует учитывать так же и то, что Курессааре - маленький город,все знают друг друга, и сохранить инкогнито будет сложно.

Сколько стоит?

Реновированная 2-3-комнатная квартира стоит в среднем 40 000 - 50 000 евро. 4-5-комнатный дом - примерно 100 000 евро. Однако нужно учитывать, что рынок недвижимости в Курессааре невелик, и предложений мало. Что касается съемных квартир, то на портале KV.EE их оказалось всего три.

Школы?

В Курессааре четыре гимназии: Гимназия для взрослых, Школа Старого города, Сааремааская объединенная гимназия и Курессаареская гимназия. Профессиональное образование можно получить в Профессиональной школе по специальностям: парикмахер, строитель, няня, социальный работник и так далее.

Где работать?

Работу в городе найти можно, но если у вас редкая профессия или болшие амбиции, вам придется трудно. В общем, свободных рабочих мест могло бы быть больше.

В Курессааре находятся туристические объекты и несколько СПА-отелей: Georg Ots Spaa, Saaremaa Spaahotellid, Arensburg, Grand Rose, Johan Spa и другие.

Фото: Johan SPA

Что делать в свободное время?

В городе богатая культурная жизнь: работают городской театр, кинотеатр, культурный центр. Летом это - Сааремааские дни оперы, Дни камерной музыки, Морские дни.

Для любителей спорта открыты городской стадион, парк здоровья, поле для гольфа, теннисный центр, спортивный центр с бассейном и 20 м велосипедных и пешеходных дорожек.

Фото: Lembit Michelson/kuressaare.ee

Где питаться?

Отличные заведения - Chameleon и Castello. Пообедать лучше всего в LaPerla, а хороший кофе вы гарантированно получите в кафе KURE.

Фото: Castello

Фото: Lembit Michelson/Visit Saaremaa

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