Фото и видео: при пожаре в Харьюмаа погиб человек

В 00.52 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Харьюмаа, в волости Раэ, в деревне Раэ. Открытым пламенем горело подсобное здание.

Во время работ по тушению в здании было найдено тело пожилого мужчины.

Пожар был ликвидирован в 03.33.