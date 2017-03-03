Фото и видео: при пожаре в Харьюмаа погиб человек

В 00.52 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Харьюмаа, в волости Раэ, в деревне Раэ. Открытым пламенем горело подсобное здание.
Во время работ по тушению в здании было найдено тело пожилого мужчины.
Пожар был ликвидирован в 03.33.
Сегодня ночью в Харьюмаа произошел пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина.
В 00.52 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Харьюмаа, в волости Раэ, в деревне Раэ. Открытым пламенем горело подсобное здание.
Во время работ по тушению в здании было найдено тело пожилого мужчины.
Пожар был ликвидирован в 03.33.
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