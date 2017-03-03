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В Белом доме подтвердили намерение снизить финансовую помощь другим странам

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Администрация президента США Дональда Трампа намерена серьезно сократить объемы экономической помощи другим государствам. Это подтвердил в субботу директор административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвэни, пишет ТАСС.

"Мы собираемся предложить сократить помощь иностранным государствам, и мы собираемся предложить тратить эти деньги здесь (в США - прим. ТАСС)", - сказал он в эфире телекомпании Fox News.

По словам директора административно-бюджетного управления, которое является самым крупным структурным подразделением Белого дома, речь идет о "довольно значительных сокращениях". Он заявил, что урезания бюджета направлены на то, чтобы достичь увеличения военных расходов США на 54 млрд долларов. "Общий посыл довольно прямолинеен: меньше денег тратим за рубежом, больше денег тратим здесь", - подчеркнул Малвэни, который ранее занимал должность члена Палаты представителей Конгресса.

Ранее ряд американских СМИ, включая агентство Associated Press (AP), сообщили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал согласие на предложения о существенном сокращении бюджета его ведомства, выработанные аппаратом Белого дома. АБУ предложило урезать бюджет Госдепартамента на 37%. Как отмечало АP, Тиллерсон согласился с необходимостью "агрессивной чистки бюджета" внешнеполитического ведомства и входящего в его структуру Агентства международного развития (АМР), занимающегося оказанием экономической помощи другим странам, однако предложил растянуть этот процесс на три года.

Между тем законодатели как из Сената, так и из Палаты представителей уже сигнализировали о том, что в штыки воспринимают инициативу Белого дома, призванную более чем на треть сократить расходы Госдепартамента и АМР. Многие члены Конгресса, представляющие как демократов, так и республиканцев, сочли такие предложения грозящими подрывом внешней политики Вашингтона.

В этом году на работу Госдепартамента и АМР выделено 50,1 млрд долларов. Данная сумма составляет чуть более 1% расходной части федерального бюджета США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбелый домбюджетрасходысшафинансовая помощь
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