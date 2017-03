В Белом доме подтвердили намерение снизить финансовую помощь другим странам

Политик США грубо пошутил в адрес советницы Трампа

Многие ведущие американские СМИ, в том числе газета The New York Times, телекомпании NBC и ABC, фактически закрыли глаза на грубую шутку в адрес старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй, которую многие расценили как откровенно сексистскую, пишет ТАСС со ссылкой на консервативное издание The Daily Caller.