В Кохтла-Ярве полыхал многоквартирный дом: погибла женщина

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то стало очевидно, что в квартире на втором этаже открытым огнем горит коридор, а внутри может находиться человек.

Пожарные проникли помещение и сразу же приступили к поиску предполагаемого пострадавшего и тушению возгорания. В квартире они никого не обнаружили. Позже выяснилось, что пострадавший человек самостоятельно дошел до соседской квартиры, в которой и потерял сознание.

В соседской квартире пожарные увидели женщину без признаков жизни, которую передали в скорую помощь. К сожалению, медикам не удалось спасти ее жизнь.