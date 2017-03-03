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В Европе прошли митинги в поддержку населения Донбасса1

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Митинг с призывом к чешским властям и руководству Евросоюза оказать действенную поддержку страдающим от вооруженного конфликта мирным жителям Донбасса прошел в Праге, передает ТАСС.

Он состоялся по инициативе гражданской инициативы «Чехо-Словацкий сейм» на Градчанской площади близ резиденции президента республики. В нем приняли участие активисты местных общественных организаций, соотечественники и несогласные с действиями киевских властей граждане Украины.

«Мы призываем чешское руководство, ЕС и мировое сообщество эффективно отреагировать на экономическую блокаду Донбасса и оказать давление на Киев с целью прекращения агрессии украинской армии, от которой страдают мирные жители Донбасса. В этом регионе грозит социальная катастрофа», - заявил ТАСС представитель организаторов Александр Наумов.

Выступившие на митинге возложили ответственность за обострение ситуации на Донбассе на власти Украины. Они подчеркивали, что граждане государств-членов ЕС с каждым днем все меньше верят в искренность намерений официального Киева. Европейские страны должны применить имеющиеся в их распоряжении инструменты для давления на украинское руководство с целью скорейшего прекращения кровопролития в Донбассе и неукоснительного выполнения обязательств по реализации Минских соглашений.

Митинг прошел под лозунгом «Защитим людей Донбасса!». Организаторы сообщили, что в нем приняли участие «не менее 50 гражданских активистов, к которым периодически присоединялись люди, находившиеся на Градчанской площади».

Акция «Остановите геноцид жителей Донбасса»

Манифестации в рамках международной акции «Остановите геноцид жителей Донбасса», координируемой одноименной организацией при поддержке Международного союза антифашистов, прошли сегодня в ряде городов Италии, включая Рим и Венецию.

Как сообщила ТАСС президент ассоциации «Надежда» Ирина Вихорева, в итальянской столице на одной из центральных площадей у знаменитой достопримечательности «Уста правды» собрались несколько десятков активистов. «Было много итальянцев. Нам удалось привлечь внимание большого числа прохожих, в том числе туристов из разных стран», - поделилась собеседница агентства.

Аналогичная акция, подержанная рядом итальянских региональных общественно-политических организаций, прошла на площади перед венецианским вокзалом Санта-Лючия. В ней приняли участие не только жители Венеции, но и других городов севера Италии - Падуи, Вероны.

Организационный комитет акции подготовил петицию с требованиями признать события, происходящие на востоке Украины с февраля 2014 года геноцидом; признать президента Украины Петра Порошенко, а также ряд представителей руководства Киева виновными в совершении государственного переворота на Украине, создании, вооружении и финансировании подразделений «Азов», «Айдар», «Киев», «Торнадо», квалифицируемых как террористические, а также возложить ответственность за геноцид жителей русскоязычного Донбасса; начать подготовку к Международному трибуналу по обвинению представителей киевских властей, в том числе президента и действующих депутатов Верховной рады Украины, в истреблении собственных граждан; признать украинские СМИ преступными информационными подразделениями, которые обеспечивают информационное прикрытие государственного переворота и геноцида.

Как уточнила Вихорева, документ будет передан в канцелярию президента Итальянской республики Серджо Маттареллы. Петицию также предполагается представить в международных организациях, включая ОБСЕ и ООН.

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